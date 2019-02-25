Ребенка, оставленного с пакетом на голове в лесопарке, отдали бабушке

Под опеку бабушке отдали шестилетнего мальчика, которого с пакетом на голове мать оставила в московском заповеднике "Лосиный остров". В сборе всех необходимых документов бабушке помогли сотрудники соцзащиты.

Женщина сможет забрать внука домой, как только его выпишут из больницы, сообщает ТАСС. Семье мальчика помогут материально, продуктами и вещами. Кроме того, мальчику и его бабушке окажут психологическую и педагогическую помощь. Социальную реабилитацию ребенок сможет пройти в центре поддержки семьи и детства.

С заявлением о пропаже шестилетнего сына 18 февраля в полицию обратилась Надежда Куликова. Она заявила, что ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик попросил заехать в лес, а потом, якобы, убежал.

Женщина рассказала в полиции, что пыталась найти ребенка самостоятельно. Ночью на морозе мальчик оказался около автозаправки. Голова ребенка была обмотана липкой лентой и на нее надет пластиковый мешок. Он рассказал, что мама привязала его в лесу к дереву за то, что он хотел утопить собачку, которую мама любит больше, чем его.

Надежда Куликова арестована до 18 апреля. Ей предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство".