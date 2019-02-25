Тренер "Авангарда" Хартли: нам повезло, что Зарипов был травмирован

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал разгром действующего обладателя Кубка Гагарина в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. По мнению канадского специалиста, его команде повезло, что за соперника не смог выступить Данис Зарипов.

"Против действующего чемпиона мы сыграли отлично. Даже учитывая счет 6:0, Бобков великолепно спасал", – цитирует Хартли "Спорт-экспресс".

Также он высказался по поводу отсутствия в составе соперника самого титулованного хоккеиста КХЛ Даниса Зарипова. "Нам повезло, что Зарипов был травмирован на первый матч. Любая команда мечтает иметь в обойме такого отличного ветерана", – заявил наставник омичей.

Напомним, что "Авангард" разгромил "Ак Барс" со счетом 6:0 в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф.