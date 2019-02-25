Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 февраля 201923:22

Тренер "Авангарда" Хартли: нам повезло, что Зарипов был травмирован

hawk.ru

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал разгром действующего обладателя Кубка Гагарина в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. По мнению канадского специалиста, его команде повезло, что за соперника не смог выступить Данис Зарипов.

"Против действующего чемпиона мы сыграли отлично. Даже учитывая счет 6:0, Бобков великолепно спасал", – цитирует Хартли "Спорт-экспресс".

Также он высказался по поводу отсутствия в составе соперника самого титулованного хоккеиста КХЛ Даниса Зарипова. "Нам повезло, что Зарипов был травмирован на первый матч. Любая команда мечтает иметь в обойме такого отличного ветерана", – заявил наставник омичей.

Напомним, что "Авангард" разгромил "Ак Барс" со счетом 6:0 в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф.

Сейчас

20:39

"Я - музыкант, а не бита на политической арене": Maruv отказалась от "Евровидения"

18:07

В Москве произошел сбой в системе оплаты парковок

16:23

"Коммерсант" сообщил о смерти Игоря Малашенко

15:56

На юге Москвы родственник воспитательницы избил монтировкой директора школы

14:23

Из "Газпрома" ушли сразу два ключевых зампреда

13:36

Над Тихим океаном сгорел американский космический грузовик

13:24

Арестован водитель, сбивший пятерых пешеходов на Невском

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Гуманитарная атака отбита: в США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи

Гуманитарная атака отбита: в США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи

2 часа назад
Водитель, убивший двух пешеходов на Невском, был под "шариками"

Водитель, убивший двух пешеходов на Невском, был под "шариками"

2 часа назад
Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

30 минут назад
Игорь Малашенко покончил с собой

Игорь Малашенко покончил с собой

5 часов назад
"Я - музыкант, а не бита на политической арене": Maruv отказалась от "Евровидения"

"Я - музыкант, а не бита на политической арене": Maruv отказалась от "Евровидения"

3 часа назад
Затяжка как воля к жизни: пациент с ножом в спине отправился покурить

Затяжка как воля к жизни: пациент с ножом в спине отправился покурить

3 часа назад
Топ-10 самых популярных автомобилей 2018 года в мире

Топ-10 самых популярных автомобилей 2018 года в мире

17 часов назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

14 часов назад
Оскар-2019: "Зеленая книга" поборолась с "Богемской рапсодией"

Оскар-2019: "Зеленая книга" поборолась с "Богемской рапсодией"

11 часов назад
"Неприкасаемый" смартфон Samsung с гибким экраном показали в подробном видео

"Неприкасаемый" смартфон Samsung с гибким экраном показали в подробном видео

5 часов назад
В московском аэропорту госпитализировали пассажира с лихорадкой денге

В московском аэропорту госпитализировали пассажира с лихорадкой денге

3 часа назад
В Антарктиде откалывается айсберг размером с два Нью-Йорка

В Антарктиде откалывается айсберг размером с два Нью-Йорка

6 часов назад
Жена и любовница спасают звезду "Смехопанорамы" от алкоголизма

Жена и любовница спасают звезду "Смехопанорамы" от алкоголизма

5 часов назад
Консультант "М.Видео" сломал покупателю челюсть из-за вопроса о компьютерной мышке

Консультант "М.Видео" сломал покупателю челюсть из-за вопроса о компьютерной мышке

6 часов назад
Лебедь, рак и щука нового молдавского парламента

Лебедь, рак и щука нового молдавского парламента

8 часов назад
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

4 часа назад
"Т-34" прошел в США с большим успехом

"Т-34" прошел в США с большим успехом

24.02.2019 21:41
Aurus Senat готовятся запустить в серию и отправить на экспорт

Aurus Senat готовятся запустить в серию и отправить на экспорт

5 часов назад
Москва передала Душанбе оружия на 9 миллионов долларов

Москва передала Душанбе оружия на 9 миллионов долларов

6 часов назад
Глава Amazon пообещал отправить человека в космос в 2019-м

Глава Amazon пообещал отправить человека в космос в 2019-м

6 часов назад
Названы самые популярные автомобили в мире

Названы самые популярные автомобили в мире

6 часов назад
Египетские мумии пытались отправить в Бельгию почтой

Египетские мумии пытались отправить в Бельгию почтой

7 часов назад
Россия сразу после Кабо-Верде: составлен рейтинг самых здоровых стран

Россия сразу после Кабо-Верде: составлен рейтинг самых здоровых стран

7 часов назад
Американская гумпомощь Венесуэле сгорела в потасовках

Американская гумпомощь Венесуэле сгорела в потасовках

7 часов назад
Австралийцы не нашли в карикатуре на Серену Уильямс признаков расизма

Австралийцы не нашли в карикатуре на Серену Уильямс признаков расизма

7 часов назад
На юге Москвы родственник воспитательницы избил монтировкой директора школы

На юге Москвы родственник воспитательницы избил монтировкой директора школы

7 часов назад
"Стреляй, но их не трогай": выжившая девушка рассказала о нападении под Братском

"Стреляй, но их не трогай": выжившая девушка рассказала о нападении под Братском

7 часов назад
"Крах во всех смыслах". Судьба Ольги Будиной

"Крах во всех смыслах". Судьба Ольги Будиной

8 часов назад
Лариса Опанасюк: Я горжусь дочерями

Лариса Опанасюк: Я горжусь дочерями

8 часов назад
В Одессу пришел американский эсминец

В Одессу пришел американский эсминец

8 часов назад
В Японии начали проводить свадьбы в стиле видеоигр

В Японии начали проводить свадьбы в стиле видеоигр

8 часов назад
Лук и чеснок спасут кишечник от рака

Лук и чеснок спасут кишечник от рака

8 часов назад
Из "Газпрома" ушли сразу два ключевых зампреда

Из "Газпрома" ушли сразу два ключевых зампреда

9 часов назад
Создан лазерный химический анализатор, который можно внедрить в любой гаджет

Создан лазерный химический анализатор, который можно внедрить в любой гаджет

9 часов назад
Морской "Панцирь" в центре внимания. Его хотят купить на Ближнем Востоке и не только

Морской "Панцирь" в центре внимания. Его хотят купить на Ближнем Востоке и не только

9 часов назад
Эмоции от Иосифа Пригожина. Крепким словом про музыку и политику

Эмоции от Иосифа Пригожина. Крепким словом про музыку и политику

9 часов назад
Отважный покупатель скрутил агрессивного грабителя в Альметьевске

Отважный покупатель скрутил агрессивного грабителя в Альметьевске

9 часов назад
В России появился новый полноприводный Mercedes-Benz

В России появился новый полноприводный Mercedes-Benz

9 часов назад
Строительство новейшего российского атомного ледокола запустят в марте 2019 года

Строительство новейшего российского атомного ледокола запустят в марте 2019 года

10 часов назад
Над Тихим океаном сгорел американский космический грузовик

Над Тихим океаном сгорел американский космический грузовик

10 часов назад
Берут пример с людей? Характер собак меняется со временем

Берут пример с людей? Характер собак меняется со временем

10 часов назад
Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

Новым премьером Казахстана стал Аскар Мамин

11 часов назад
Цветной портрет исчезнувшей страны

Цветной портрет исчезнувшей страны

12 часов назад
Автобус на трех колесах с помощью бревна добрался до мастерской

Автобус на трех колесах с помощью бревна добрался до мастерской

12 часов назад
Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны

Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны

12 часов назад
В Москве схватили торговцев поддельными пилотскими правами

В Москве схватили торговцев поддельными пилотскими правами

12 часов назад
Со строящейся в Душанбе крупнейшей мечети упали 9 рабочих

Со строящейся в Душанбе крупнейшей мечети упали 9 рабочих

13 часов назад
Официально представлен новый Peugeot 208

Официально представлен новый Peugeot 208

13 часов назад
Как сражения в мультфильмах меняют героев к лучшему

Как сражения в мультфильмах меняют героев к лучшему

13 часов назад
В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные права (бумажные будут не нужны!)

В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные права (бумажные будут не нужны!)

14 часов назад
ММА. Виталий Минаков перенес сразу две операции

ММА. Виталий Минаков перенес сразу две операции

14 часов назад