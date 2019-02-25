Самолет British Airways "укачало" в небе над Гибралтаром

Направлявшийся из Лондона в Гибралтар самолет авиакомпании British Airways был вынужден совершить посадку в испанской Малаге из-за сильных порывов ветра в пункте назначения — лайнер опасно раскачало в воздухе. Очевидец снял на видео "пируэты" Airbus A320, на борту которого было более ста человек.

Из Хитроу рейс BA492 вылетел в 08:25 утра понедельника, 25 февраля, а приземлиться на территории британской заморской территории он должен был в 12:20.

"Я работаю в порту, он по погодным условиям был закрыт в это время. Услышав громкий шум, я выглянул в окно и увидел самолет, выполняющий забавные маневры", — рассказал автор записи.

На кадрах видно, как лайнер качает из стороны в сторону, при этом крылья поднимаются и опускаются почти на 45 градусов. Очевидец признался, что повидал на своем веку множество неординарных ситуаций в воздухе, но не припомнит такой воздушной взбучки.

"Рад, что меня там не было", — констатировал он.

О состоянии пассажиров самолета, который через 20 минут благополучно приземлился в Малаге, ничего не сообщается, но в авиакомпании пространно заметили, что безопасность клиентов для них на первом месте.