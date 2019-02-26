Россияне голосуют за развитие российского судостроения
В развитие судостроительного предприятия "Звезда" вложат более 200 миллиардов рублей. Такую сумму назвал вице-премьер Юрий Борисов на совещании в Приморье. Основную часть затрат возьмут на себя инвесторы, крупнейший из которых компания "Роснефть". Какие корабли будут строить на самой большой верфи в России?
Звезда российского судостроения взойдет на Дальнем Востоке через 5 лет. Ледоколы, танкеры, газовозы — к 2024 году самая большая верфь в стране будет выпускать корабли любых типов.
На сегодняшний день там уже размещены заказы на 37 судов различного класса. И главное, все они будут отечественного производства, что как никогда актуально в условиях санкций и импортозамещения. Но для осуществления этой мечты нужны серьезные финансовые вложения.
По предварительным подсчетам, капитальные затраты на строительство верфи "Звезда" превысят 200 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов во время своего визита в Приморье.
Построить "Лидер" возможно только на "Звезде", уверен Борисов. Старт производства запланирован уже на 15 марта. Это будет первый российский атомным ледокол, способный круглый год обеспечивать навигацию на всем протяжении Северного морского пути.
Корабль будет способен разламывать лед толщиной более 4 метров на скорости 15 узлов в час. Благодаря этому Севморпуть смогут использовать крупнотоннажные суда и танкеры, которые, кстати, тоже будут строиться на "Звезде". Это танкеры водоизмещением до 350 тысяч тонн и газовозы емкостью до 250 тысяч кубометров.
Кроме того, планируется, что на предприятии будут осваивать собственные технологии для добычи полезных ископаемых на шельфе на замену иностранным. Это объясняет почему в проекте так заинтересованы крупные нефтяные компании. В том числе "Роснефть". Именно она является главным инвестором "Звезды".
Но очевидно, что от развития судостроения в Приморье выиграет не только нефтяная отрасль, но и экономика региона и страны в целом. Огромные объемы производства, которые запланированы на "Звезде", предполагают серьезное развитие инфраструктуры, железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, развитие технологической и научной базы, ну и, конечно, появления большого количества рабочих мест.
Строить корабли — дело важное и нужное. Так считают 79% россиян. Именно столько, по данным ВЦИОМ, называют развитие российского судостроения актуальным для нашей страны. Большинство сограждан (88%) выступают за то, чтобы обязать российские компании заказывать строительство судов исключительно на российских верфях.
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