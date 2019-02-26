В Советске Калининградской области открыли третий Центр женского здоровья

В городе Советске Калининградской области открыли Центр женского здоровья, третий по счету в регионе. Ранее аналогичные отделения появились в Черняховске и Калининграде.

Новое отделение оборудовано всей необходимой техникой, в том числе цифровым маммографом. Это позволит выявлять тяжелые заболевания на начальной стадии.

Кроме жителей Советска Центр будет обслуживать население Краснознаменского и Неманского городских округов. На открытии присутствовал глава региона Антон Алиханов.