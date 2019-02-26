Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона

Российская биатлонистка Маргарита Васильева в ближайшее время может подвергнуться дисквалификации. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, если спортсмен пропускает три допинг-теста в течение 12 месяцев, его ожидает наказание.

Именно столько пропусков оказалось на счету 27-летней россиянки, сообщает "Спорт-экспресс". Последний из них был связан с отъездом Васильевой на этапы Кубка мира в Канаде и США. В это же время допинг-офицеры ожидали биатлонистку в Красноярске.

Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.