Старшую из сестер Хачатурян выписали из родного дома

Дверь домой теперь закрыта. Старшую из трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, суд лишил регистрации в квартире бабушки. Там летом прошлого года и произошла расправа. Что заявили на заседании родственники и где теперь девушки будут ждать приговора?

Квартира номер девять в 56-ом доме по Алтуфьевскому шоссе из места резонансного преступления превратилась в предмет судебного разбирательства. Бабушка прославившихся сестер Хачатурян через суд требует лишить их регистрации по этому адресу.

На заседание в Бутырский суд Москвы владелица скандальной жилплощади — мать убитого Михаила Хачатуряна Лидия — прийти не смогла. Ее интересы представляла дочь Наира. В своем выступлении родная тетя сестер Хачатурян заявила: родственники без суда и следствия уже считают девочек преступницами. И не готовы делить с ними квадратные метры.

Следствие по уголовному делу сестер Хачатурян еще не завершилось. Девочек обвиняют в убийстве по предварительному сговору. На своего отца, как считают следователи, Кристина, Ангелина и Мария напали, пока тот спал в кресле-качалке. На теле убитого судмедэксперты насчитали 36 ножевых ранений. По снимкам с места происшествия хорошо видно, что Михаил пытался сопротивляться, но дальше лестничной площадки уйти не смог.

Девочек задержали на месте преступления, они сразу признали свою вину. После — десятки следственных действий, избрание меры пресечения и громкие заявления. Мать Кристины, Ангелины и Марии в СМИ рассказала, что отец-тиран избивал дочерей и даже насиловал. Якобы, это и послужило мотивом к совершению преступления. В итоге младшую дочь — Марию — заключением экспертизы на момент убийства признали невменяемой.

"Девочки от меня все скрывали... И родственники все скрывали. Он был жестоким, применял силу, но я до последнего не знала, что происходит в семье", — говорила мама девушек.

А вот близкие знакомые и сын Михаила Хачатуряна уверяли: девочки специально наговаривают на отца, чтобы оправдать свой жестокий поступок. По их словам, глава семейства действовал исключительно в благих целях: "Он их воспитывал. Это было не насилие. Он если что-то и делал, то это для того, чтобы воспитать их нормальными людьми".

Сейчас в доме на Алтуфьевском шоссе проживают родственники Михаила Хачатуряна. Девочки же под ограничениями находятся в трехкомнатной квартире в Солнцево, которая по наследству перешла им от убитого отца. Сегодня Бутырский суд своим решением снял с регистрации последнюю из сестер Хачатурян — место убийства для Кристины, Ангелины и Марии больше не будет им родным домом.