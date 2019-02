"Флорида" обменяла защитника Богдана Киселевича в "Виннипег"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" произвел обмен с "Виннипегом", в результате которого российский защитник Богдан Киселевич перешел в стан "Джетс". Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

"Джетс" были одним из главных претендентов на Богдана прошлым летом, когда он сделал выбор в пользу "Флориды". Киселевич рад возможности побороться за Кубок Стэнли в составе "Виннипега", – приводит слова агента РИА Новости.

#NHLJets have acquired Bogdan Kiselevich from the Florida Panthers in exchange for a seventh-round draft pick in the 2021 NHL Draft.



