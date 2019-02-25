В США судья решил залезть на cтатую Cвободы, чтобы вынести приговор женщине, которую в этом обвиняют

Судья из Нью-Йорка Габриэль Горенштейн решил лично проверить, насколько опасно преступление Терезы Окуму, которая летом 2018 году залезла на статую Свободы, протестуя против миграционной политики Трампа. Горенштейн повторит поступок обвиняемой и только после этого вынесет вердикт, сообщает ABC.

За незаконное проникновение на один из главных монументов США Терезы Окуму признали виновной в хулиганстве в декабре 2018 года.



Чтобы лично проверить, каким рискам и опасностям активистка подвергала себя и окружающих в тот момент, когда забиралась на статую, Горенштейн попросил прокуроров устроить для него экскурсию на монумент.



Судья потребовал лестницу той же высоты, на которую забралась Окуму, чтобы осмотреть площадку, где располагалась обвиняемая.

После этого чиновник решит, стоит ли отправлять активистку в тюрьму. Приговор судья должен вынести в марте.