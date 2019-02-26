УЕФА завел дело в отношении Симеоне за поведение в матче с "Ювентусом"

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Наставника мадридского клуба могут наказать за некорректное поведение во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

В момент празднования одного из голов своей команды аргентинский специалист повернулся в сторону болельщиков Старой синьоры и показал неприличный жест. Позже Симеоне извинился за свой поступок.

Напомним, что первая встреча "Атлетико" и "Ювентуса" завершилась победой мадридской команды со счетом 2:0. Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Турине 12 марта.