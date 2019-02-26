Трамп направил в конгресс секретную стратегию по Сирии

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс стратегию действий администрации по Сирии, сообщил Белый дом. Подготовка такого документа предусмотрена оборонным бюджетом​​​.

Белый дом не распространил текст стратегии, который, скорее всего, останется конфиденциальным, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года Трамп объявил о выводе войск США из Сирии, что привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса и ряда других чиновников. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить в Сирии около несколько сотен миротворцев, а также привлечь туда полуторатысячный контингент союзников из стран ЕС.

Российский политолог Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM, комментируя вывод американских войск, заявил, что происходит что-то похожее на ситуацию с Афганистаном и Ираком.

"Да, значительную часть войск они вывели, а ключевые точки оставили за собой. В Сирии, конечно, не тот масштаб, это не Афганистан или Ирак, но стратегия примерно та же. Трамп ничем оригинальным не выделился. Он громко объявил, что все, хватит, мы уходим из Сирии, но потом мелким шрифтом внизу странички написали, мол, может быть, кого-то оставим, и конечно же, для миротворческой миссии.

"Посмотрим, во что это в реальности выльется, — отметил политолог. — По большому счету, то, что они делают в Сирии, успехом назвать никак нельзя. И есть ли необходимость там держать большое количество людей в ситуации, когда в процессе доминирует Россия, Иран, сами сирийцы, да и турки играют собственную игру… Американцы там могут остаться, чтобы совсем не выпасть из этой игры, не потерять контроль над ситуацией".

Что российской военной операции, то, по мнению Сергея Михеева, она радикально изменила расклад сил в Сирии и вокруг нее.

"Та же Турция, которая на начальном этапе полностью солидаризировалась со Штатами, выступала резко против Башара Асада, сейчас ведет свою игру, получила определенную зону контроля и вообще про Асада и не вспоминает, поняла, что он стал значительно сильнее, и сейчас с ним тягаться не просто бесполезно, но, может быть, даже и опасно. И многие другие присмирели. А военная организация ИГИЛ (запрещена в РФ) фактически разгромлена. Да, там остались очаги сопротивления, но в общем и целом военная организация, которая когда-то контролировала почти 70% территории Сирии или даже больше, она разгромлена", — сказал политолог.