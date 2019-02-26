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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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26 февраля 201903:30

Дипломат: США под видом помощи направляли в Венесуэлу некачественные продукты

Станислав Красильников/ТАСС

Власти США пытались под видом гуманитарной помощи ввезти на территорию Венесуэлы испорченные продукты питания и просроченные медикаменты, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"В их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования. Их не проверила ни одна организация, которая занимается такими проверками во всем мире, — речь идет, в частности, о Красном Кресте", — сказал посол в интервью газете "Известия".

Он также сообщил, что страна принимает гуманитарную помощь от других стран. Например, из России прибыло одно судно с семью тоннами медикаментов, однако такая помощь оказывается добросовестно, без каких-либо подводных камней.

"Также наш президент заявил о готовности принять помощь от Европейского союза, которая включает и продовольствие, и медицинское оборудование, и лекарства", — сказал Тортоса.

При этом он отметил, что в отношении Евросоюза возникает целый ряд вопросов. "Раз в ЕС так обеспокоены судьбой нашего населения, то почему они не снимают введенные против Венесуэлы санкции, чтобы мы смогли купить все, что нам нужно?" – поставил риторический вопрос дипломат. Он напомнил о том, что Англия отказывается вернуть его стране золото и что США похитили нефтяное предприятие (Citgo, "дочка" нефтяной компании PDVSA).

23 февраля по инициативе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо были предприняты попытки ввоза гуманитарной помощи США в Венесуэлу через Колумбию. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро не позволили ее ввезти в страну, на границе возникли столкновения, в результате сгорели несколько грузовиков. Как говорил сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США и Колумбией.

Сам Гуайдо сейчас находится в Колумбии, где контролирует доставку гумпомощи, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Он заявил, что на этой неделе вернется в Венесуэлу.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое военное вмешательство, предпринятое без одобрения Совета Безопасности ООН, чревато потрясениями для современного миропорядка.

"Время военных интервенций в Латинской Америке прошло", — сказал он, отвечая на вопрос швейцарского телевидения программы о том, желательно ли военное вмешательство США в Венесуэле.

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