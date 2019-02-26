"Челси" оштрафовал вратаря Аррисабалагу за инцидент с Сарри

Футбольный клуб "Челси" лишил вратаря Кепу Аррисабалагу недельной зарплаты за нежелание уйти с поля в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Эти деньги пойдут на благотворительность.

"Я думал о вчерашних событиях и пришел к выводу, что допустил серьезную ошибку. Хочу извиниться перед тренером, командой и болельщиками за свой поступок", – цитирует 24-летнего испанца Sky Sports.

В свою очередь Сарри заявил, что к штрафу Аррисабалаги не имеет никакого отношения. "Это решение клуба. Мы же хорошо поговорили с Кепой. Он извинился за свой поступок. Для меня этот вопрос закрыт", – отметил наставник "Челси".

Напомним, что перед серией пенальти Сарри хотел выпустить вместо Кепы Вилли Кабальеро, который лучше справляется с одиннадцатиметровыми ударами. Однако испанский вратарь отказался покинуть поле. Позже Сарри объяснил инцидент недопониманием.

"Челси" уступил "Манчестер Сити" в серии пенальти и не смог выиграть почетный трофей.