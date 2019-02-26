Роскачество хочет создать российский центр сертификации органики
Тема популяризации отечественной органической продукции, поднятая на прошлой неделе Владимиром Путиным, становится все популярнее. Роскачество хочет создать первый полностью российский центр сертификации органики по международным стандартам.
О планах по созданию центра сертификации органической продукции по международным стандартам рассказали в Роскачестве, пишет газета "Коммерсант".
По словам представителя организации, это будет первый полностью отечественный подобный орган. Сегодня в этом сегменте в РФ работают только иностранные компании, предлагающие сертификацию по стандартам ЕС, США и Японии. В центре Роскачества будет проверяться весь цикл производства от семян и почвы до прилавка, тестирование оборудования уже идет.
Исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко заявил "Коммерсанту", что сертификат не обеспечивает автоматический доступ на полки европейских магазинов. По его словам, сегодня многие производители в РФ сертифицируют органику по европейскому регламенту, чтобы выделиться на внутреннем рынке.
А основная проблема с сертификацией органики в России связана с недостатком специалистов: для их подготовки нет учебных центров. При этом Роскачество ранее не работало в этой сфере и участникам рынка неизвестен уровень компетенции организации.
Тема популяризации российских органических продуктов прозвучала в ходе послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. Тогда он поручил правительству создать для их продвижения зеленый бренд.
В феврале этого года в Германии прошла крупнейшая специализированная выставка BioFach-2019 (под патронажем международной федерации IFOAM). Национальный органический союз и Российский экспортный центр представили там стенд российских производителей органики. В открытии стенда приняли участие Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства РФ, Иван Лебедев, заместитель министра сельского хозяйства РФ, Владимир Кашин, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ.
Как заявил Питер Оттманн, управляющий директор BioFach, Россия может помочь странам Запада в нехватке сырья и обогатить рынок своими органическими продуктами.
Как подчеркнул Олег Мироненко, на сегодняшний момент европейские органические производители больше знают российское сырье, а нужно научиться отправлять за границу конечный органический продукт.
В этом году Россия второй раз участвовала в международной выставке органических продуктов. "В прошлом году участие России в Biofach проходило в то время, когда российский закон об органике еще не был принят, и тогда мы говорили о важности сертификации российской органики по зарубежным стандартам. А сейчас мы говорим уже о том, что в России принят закон об органике, и органическое производство получило законный статус, и мы первый раз выходим на рынок уже с официальной легализованной органической продукцией", — заметил ведущий российский эксперт.
С 2020 года в России вступает силу федеральный закон об органическом сельском хозяйстве, который обеспечит регулирование данной области. Он дает четкое определение понятию "органическая продукция" и формулирует требования к ней. Среди таких требований обособленное производство; запрет на применение агрохимикатов и пестицидов, различных стимуляторов роста животных.
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