Тимошенко: Украина не прекращает закупки российского газа

Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.

Такое заявление сделала лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает РИА Новости.



"Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? В Украину все пять лет идет газ российского происхождения", — утверждает Тимошенко.

Политик заявила, что украинские власти придумали схемы, чтобы маскировать российский газ под европейский.

"…по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем. Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной".

При этом кандидат в президенты заявила, что снизит цену на газ в два раза, если победит на выборах, или уйдет из политики.