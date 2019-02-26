Ким Чен Ын прибыл к Трампу на бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит США-КНДР на бронепоезде. В настоящий момент в Ханое завершаются последние приготовления ко второй встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Главу корейского государства приветствовал почетный караул. Саммит будет проходить два дня.

Летом прошлого года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров двух стран. По ее итогам был подписан совместный документ, в котором Пхеньян обязался взять курс на ядерное разоружение в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

От второй встречи ожидают более конкретных договоренностей и шагов. В частности, американская сторона рассчитывает, что Ким Чен Ын полностью откажется от ядерных испытаний, передает телеканал "Россия 24".