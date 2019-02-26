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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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26 февраля 201906:21

США прислали в Венесуэлу просроченные лекарства и испорченные продукты

Просроченные лекарства и испорченные продукты — такую гуманитарную помощь планировали передать венесуэльцам США. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал посол Венесуэлы в России. Он подчеркнул, что перед доставкой ни одна международная организация не проверяла содержимое коробок.

Глава дипмиссии добавил, что российскую помощь (а это около семи тонн лекарств), Каракас принял, потому что уверен в добросовестности Москвы.

Вашингтон ужесточил санкции против Венесуэлы и внес в черный список четырех её граждан. Ими стали губернаторы штатов Боливарианской республики.

Об усилении давления на Каракас объявил вице-президент Майк Пенс на заседании Группы Лимы. Он сообщил о планах ввести дополнительные ограничительные меры, а ещё рассказал, что Вашингтон выделит 56 миллионов долларов для стран региона, которые готовы оказать гуманитарную помощь Венесуэле.

"Мы призываем увеличить усилия, которые позволят отрезать Мадуро от финансирования, изолировать его диктатуру. Во-первых, мы призываем все страны группы Лимы заморозить активы компании PDVSA, во-вторых, передать венесуэльские активы в ваших странах в руки правительства Гуайдо. И сделать это немедленно", — сказал американский чиновник.

Тем временем самопровозглашенный президент Венесуэлы (на деле лидер оппозиции) сообщил, что вернётся на этой неделе. В выходные он, несмотря на запрет покидать страну, прилетел в Колумбию. Там он встретился со спецпосланником США Эллиотом Абрамсом.

По одной из версий, сделать это невыездной Гуайдо смог при помощи ВВС Колумбии, с которой лидер Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения.

С конца прошлой недели на границе двух стран было неспокойно. Там прошли столкновения сторонников президента и оппозиции. Два человека погибли, свыше трёхсот пострадали. А грузовики с гуманитарной помощью Штатов сожгли неизвестные, передает телеканал "Россия 24".

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