В Красноярском крае тренируются специалисты "Авиалесохраны"

Прыгают с парашютом, управляют беспилотниками. Пожарные и десантники "Авиалесохраны" готовятся к предстоящему сезону. Сборы проходят на тренировочной базе в Красноярском крае.

Инструкторы парашютно-десантной службы подтверждают квалификацию и сдают зачеты по специальным дисциплинам, таким как аварийно-спасательная подготовка, радиосвязь, техника безопасности. В тренировках задействованы самолет Ан-2, вертолет Ми-8, различные беспилотные аппараты.

В Рослесхозе говорят, что пожароопасный сезон в этом году будет нелегким. Уже сегодня в Красноярском крае и Хакасии стоит теплая, солнечная погода, передает телеканал "Россия 24".