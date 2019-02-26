Россия отправила заявку на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России в указанный срок отправила заявочный состав национальной команды для участия в чемпионате мира, который пройдет с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама. Он не изменился по сравнению с чемпионатом Европы в Минске.

"Заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира", – приводит слова главы ФФККР Александра Горшкова ТАСС.

Напомним, что в женскую заявку на чемпионат Европы в Минске попали Софья Самодурова, Алина Загитова и Станислава Константинова. Запасными тогда были Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Однако Константинова смазала выступление и вряд ли поедет на чемпионат мира. Вопрос об участии в турнире Медведевой и Туктамышевой пока остается открытым.