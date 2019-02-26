Пожар в жилом доме в Москве: один погиб, пятеро спасены

Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Переведеновском переулке на востоке Москвы, еще пять человек, в том числе один ребенок, спасены.

Пожар произошел в ночь на вторник, сообщили в МЧС. Горела квартира. Ее быстро потушили, однако один человек все же погиб. Пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка, передает РИА Новости.