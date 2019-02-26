"Тампа" с помощью Василевского и Кучерова победила "Лос-Анджелес"

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Лос-Анджелес Кингз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" дома одолели "королей" лишь в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил в этой встрече 30 бросков.

Его партнер по команде Никита Кучеров стал автором голевой передачи. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров Лиги, набрав 101 (30+71) очко в 63 встречах. Форвард "Кингз" Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

Победа над "Лос-Анджелесом" позволила "молниям" первыми в нынешнем сезоне набрать 100 очков. "Тампа" на 15 баллов опережает своего ближайшего преследователя "Калгари Флэймз" в турнирной таблице НХЛ. Отметим, что команда Василевского и Кучерова не знает поражений уже в девяти встречах подряд.