"Тампа" с помощью Василевского и Кучерова победила "Лос-Анджелес"
Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Лос-Анджелес Кингз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" дома одолели "королей" лишь в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил в этой встрече 30 бросков.
Его партнер по команде Никита Кучеров стал автором голевой передачи. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров Лиги, набрав 101 (30+71) очко в 63 встречах. Форвард "Кингз" Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
Победа над "Лос-Анджелесом" позволила "молниям" первыми в нынешнем сезоне набрать 100 очков. "Тампа" на 15 баллов опережает своего ближайшего преследователя "Калгари Флэймз" в турнирной таблице НХЛ. Отметим, что команда Василевского и Кучерова не знает поражений уже в девяти встречах подряд.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Испании найден мертвым Игорь Малашенко
- Певица Maruv не поедет на "Евровидение"
- Оскар-2019: "Зеленая книга" поборолась с "Богемской рапсодией"
- Из "Газпрома" ушли сразу два ключевых зампреда
- На выборах в Молдавии победили социалисты
Самое читаемое
-
"Стреляй, но их не трогай": выжившая девушка рассказала о нападении
- Пациент с ножом в спине отправился покурить. Видео
- Бабушка сестер Хачатурян рассказала,что внучки издевались над ней
- За убийство служанки королева красоты получила пожизненный срок
- Ребенка, оставленного с пакетом на голове в "Лосином острове", отдали бабушке
Вести.Экономика
-
Торговое перемирие продолжается. Трамп не будет повышать тарифы с 1 марта
- Турпоток в Россию увеличился в 2018 году на 10% до 4,2 млн человек
- Цена на золото будет расти: 13 причин для оптимизма
- Пульс Азии: 7 главных новостей региона
- Топ-10 самых популярных автомобилей 2018 года в мире
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене
- Volkswagen Multivan серьезно обновился
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Рывок в автопроме
- В США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
- Масштабная экспозиция Якоба Йорданса в Зимнем дворце
Вести-Москва
-
Мошенники за деньги выдавали липовые разрешения на авиаполеты
- В столичных квартирах нашли более 2 тысяч утечек газа
- Строительство метро: "Воронцовская" станет одной из самых глубоких станций
- Колючая проволока вместо зебры: в столице ищут дорожных хулиганов
- В шубах и варежках: участники московского велопарада не испугались метели
- В Пушкинском музее спасают уникальные скульптуры, пострадавшие в годы войны
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате