На Дальнем Востоке введена подводная линия связи "Сахалин - Южные Курилы"

Компания "Ростелеком" ввела в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи "Сахалин — Южные Курилы". Общая протяженность линии — около 850 км.

Новая линия позволит обеспечить высокоскоростным интернетом города Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (Кунашир) и селами Крабозаводское и Малокурильское (Шикотан), сообщает "Интерфакс".

Строительство линии связи пропускной способностью 40 Гбит в секунду осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы.