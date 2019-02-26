Росгидромету выделено более 800 млн рублей на исследование Арктики

Правительство России выделило 868,75 миллиона рублей на организации и проведения научных исследований "Трансарктика-2019".

Целью исследований является восстановление комплексного научного изучения Арктического региона и совершенствование системы гидрометеорологической безопасности, передает РИА Новости.

Так, например, будут задействованы четыре судна Росгидромета. "Академика Трёшникова" вморозят в арктические льды. На научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" и научно-исследовательском судне "Профессор Мультановский" будут проводиться работы по мониторингу состояния и загрязнения окраинных арктических морей, а на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет организован образовательный процесс "Плавучий университет".