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26 февраля 201908:22

Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Родители будущих выпускников во вторник сядут за парты, они попробуют сдать ЕГЭ по русскому. Акцию проводит Рособорнадзор, ее главная цель — помочь выпускникам и их родителям узнать, как проходит экзамен, снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам. Участники сдают мобильные телефоны, проходят через рамки металлодетекторов и отправляются в аудитории. Там родители за партами заполняют бланки ЕГЭ, отвечая на экзаменационные вопросы. Позже можно будет узнать полученный балл.

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