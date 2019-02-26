Родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Родители будущих выпускников во вторник сядут за парты, они попробуют сдать ЕГЭ по русскому. Акцию проводит Рособорнадзор, ее главная цель — помочь выпускникам и их родителям узнать, как проходит экзамен, снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам. Участники сдают мобильные телефоны, проходят через рамки металлодетекторов и отправляются в аудитории. Там родители за партами заполняют бланки ЕГЭ, отвечая на экзаменационные вопросы. Позже можно будет узнать полученный балл.