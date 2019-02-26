Шайба Дадонова помогла "пантерам" справиться с "лавинами"

"Флорида" Пантерз" в очередном игровом дне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу в гостях у "Колорадо Эвеланш". Итоговый счет 4:3. Решающая шайба была забита в овертайме.

Один из голов "Флориды" забросил российский нападающий Евгений Дадонов, который в концовке второго периода сравнял счет (2:2). Эта заброшенная шайба стала для 29-летнего россиянина 22 в текущем сезоне НХЛ.

Помимо Дадонова голы за "Пантерз" забрасывали Трой Брауэр, Майк Хоффман, а Аарон Экблад стал автором победного броска в дополнительное время. В составе "лавин" забивали Тайсон Джост, Микко Рантанен и Дерик Брассар.

Приняли участие в игре еще два россиянина из "Эвеланш" – вратарь Семен Варламов отразил 34 броска из 38 нанесенных по его воротам, а защитник Никита Задоров за проведенные на льду 17 минут 11 секунд отметился одним броском.

"Флорида" набрала 64 балла и теперь располагается на 12 строчке Восточной конференции. В то же время "Колорадо" с 66 очками занимает 9 позицию на Западе.