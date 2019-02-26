"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил горнякам

В ходе визита в город Червоноград во Львовской области украинский президент Петр Порошенко грубо ответил шахтерам, возмущавшимися долгами по зарплате, передает РИА Новости.

Порошенко попросил первого вице-премьера Степана Кубива прокомментировать погашение задолженностей по шахтерам, после чего из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это глава Украины произнес фразу "приведите его сюда", добавив: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина".

Как сообщалось, ранее на митинге в городе Жолква Порошенко случайно назвал Украину агрессором.