Вихлянцева вышла во второй круг челленджера в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева успешно решила задачу по выходу во второй круг челленджера в американском Индиан Уэллсе. В матче стартового раунда турнира 22-летняя россиянка одержала победу над американкой Лорен Дэвис.

Вихлянцева проиграла первый сет (5:7), однако затем взяла два последующих с одинаковым счетом 6:4 и одержала волевую победу по итогам трех сетов. На корте соперницы провели 2 часа 30 минут.

Теперь за путевку в 1/4 финала турнира Вихлянцева поспорит с первым сеяным номером – китаянкой Ван Цян. Встреча состоится 27 февраля.