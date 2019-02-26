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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Пенс помолился о Венесуэле и пригрозил новыми санкциями и вторжением
На границе Венесуэлы и Колумбии обострилась ситуация: там вновь начались беспорядки. Нацгвардейцам Венесуэлы пришлось открыть огонь для разгона участников акций протеста. Протестующие бросали в военных камни, применили слезоточивый газ. Тем не менее эти стычки не стали такими же жестокими как в прошедшие выходные. Тогда погибли четыре человека и свыше 300 пострадали. В то время в Колумбии находился вице-президент США Майк Пенс. Он приехал на заседание "Группы Лимы" и на нем призвал участников усилить давление на Венесуэлу.
Один из главных вдохновителей кризиса вокруг Венесуэлы вице-президент США Майк Пенс и ее фейковый глава Хуан Гуайдо окончательно застряли в одной лодке, и лодка эта дала течь. Трамп не любит сложных игр, а переворот в Боливарианской Республике, который главе Белого дома подавали как дело почти решенное, явно не движется намеченным курсом. В общем непонятно, кого больше подбадривал Пенс, когда втроем с главой Колумбии ударяли по рукам: неудачника-самозванца Гуайдо или самого себя.
"Президент Трамп попросил меня быть здесь и передать простое сообщение: мы с вами на 100%. До тех пор, пока свобода не будет восстановлена, мы не свернем с нашего пути", — заверил вице-президент США Майк Пенс.
"Для Венесуэлы и всего региона хорошие новости состоят в том, что народ сопротивляется и стоит на своем", — ответил Гуайдо.
В колумбийский МИД, где встречалась так называемая "Группа Лимы", свезли и венесуэльских беженцев. Тех, о ком так пекутся, долго обыскивали на входе, а потом повели на совместную молитву. Пенс, в отличие от большинства американских политиков, — католик, и он использует это для выстраивания отношений с представителями Латинской Америки. Гуайдо с собой захватил жену.
Пока молились о благополучии Венесуэлы, на сайте Минфина США появилась информация о введении очередного пакета санкций. В список внесли четырех губернаторов тех штатов страны, куда с помощью грубой силы не удалось доставить американскую гуманитарную помощь. Пенс пообещал еще и новый пакет гуманитарки на 56 миллионов долларов, а также попросил участников "Группы Лимы" внести свой вклад в санкционное давление на Каракас.
"Призываем немедленно заморозить активы государственной нефтяной компании PDVSA, а также немедленно передать имущество Венесуэлы в ваших странах от Мадуро к Гуайдо. Мы также призываем все страны ограничить выдачу виз для членов ближайшего круга Мадуро и признать представителей Гуайдо в Межамериканском банке развития. Если вы продолжите поддерживать этот режим, он только изолирует ваши страны на мировой арене", — подчеркнул Пенс.
Законного президента Николаса Мадуро на мировой арене вообще-то поддерживают такие страны как Россия и Китай, так что заезженное Вашингтоном слово "изоляция" тут совсем уж не к месту.
О вероятном военном вмешательстве вице-президент США сказал лишь однажды, вспомнив слова Трампа про то, что все варианты на столе. О том, что пора бы их смахнуть, советовали Пенсу собравшиеся на антивоенный митинг у здания колумбийского МИД. Проснулся и Евросоюз.
"С нашей точки зрения, совершенно ясно, что необходимо мирное, политическое и демократическое урегулирование этого кризиса, которое возглавила бы Венесуэла. Это, очевидно, исключает применение силы. Мы хотим видеть свободные, транспарентные и заслуживающие доверия президентские выборы в соответствии с конституцией Венесуэлы. И мы, как вы знаете, работаем в этом направлении, прежде всего через международную контактную группу", — заявила официальный представитель Евросоюза Майя Косьянчич.
Пенс уже улетел, а представители "Группы Лимы", в число которых США вообще-то не входят, еще дописывали совместное заявление. Оформилось оно в два призыва. К странам, признающим в Венесуэле только законную власть, — поддержать новые выборы. К венесуэльским военным — поддержать Гуайдо. Очевидное противоречие этих двух посылов авторов документа не смутило.
Обсуждение ситуации вокруг Венесуэлы теме временем переносится в ООН. По просьбе США в Нью-Йорке соберется на заседание Совета безопасности. Пытаются привлечь и генсека Антониу Гуттереша, который также уже несколько раз дал понять, что никаких военных интервенций не поддерживает.
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