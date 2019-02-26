Голдобин помог "Ванкуверу" разгромить "Анахайм" и прервать неудачную серию

Программа очередного игрового дня завершалась матчем в Ванкувере, где местные "Кэнакс" на своей площадке принимали "Анахайм Дакс". Встреча завершилась разгромом "уток" со счетом 4:0. Одну из шайб записал на свой счет россиянин Николай Голдобин.

23-летний российский нападающий открыл счет в матче на девятой минуте встречи. Эта заброшенная шайба стала для него седьмой в нынешней "регулярке" НХЛ. В матче против "Анахайма" он провел на льду 14 минут 23 секунды. Помимо него авторами голов стали Алекс Бьега, а Бо Хорват отправил в ворота "Дакс" две шайбы.

"Ванкувер" благодаря успеху в матче с "утками" прервал неудачную серию из трех поражений кряду. "Кэнакс" набрали 62 очка и занимают 11 место в турнирной таблице Западной конференции. "Анахайм" же терпит неудачу уже третий поединок подряд. В таблице Запада клуб с 57 баллами идет на предпоследнем 14 месте.