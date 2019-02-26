Озеро Байкал покрыли огромным российским флагом

Озеро Байкал покрыли российским флагом. Природоохранную акцию сегодня провели сотрудники МЧС и общественники. У скалы Шаманка на Ольхоне они растянули огромный триколор.

Площадь флага — около полутора тысяч квадратных метров, сообщает ГТРК "Иркутск". В книгу рекордов России триколор попал, став самым большим флагом, который растянули на самом крупном пресноводном озере.

В апреле прошлого года подобную акцию провели на дрейфующих льдах Северного полюса в Арктике. Главная цель организаторов — привлечение внимания к озеру Байкал для сохранения его уникальной экосистемы.