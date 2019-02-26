В Приморье ищут жилье для четырех медведей

В Приморье пытаются найти жилье для четырех медведей. Без дома они остались по вине людей, которые держали их у себя без разрешительных документов. Теперь сотрудники департамента охотнадзора обратились за помощью к жителям с просьбой помочь найти для хищников комфортное место обитания. Об этом рассказывали в администрации края.

К сожалению, выпустить зверей в дикую природу нельзя. Как сообщил директор департамента Дмитрий Панкратов, медведи, выросшие рядом с людьми, просто не смогут выжить в естественной среде. Поэтому оптимальным было бы найти для них организацию, которая могла бы содержать хищников, передает ГТРК "Владивосток".

По телефонам горячей линии 8 (423) 239-09-90, 8 (423) 202-24-76 сотрудники департамента охотничьего надзора ждут предложений о благоприятных местах содержания "бездомных" мишек.