Фанаты глобальным пирошоу сорвали футбольный матч в Швеции

В чемпионате Швеции по футболу фанаты своими действиями сорвали матч между "Гетеборгом" и ГАИСом. Инцидент произошел в самом начале второго тайма. Главный арбитр матча решил увести футболистов с поля и перенести встречу.

Футбольные болельщики всей трибуной зажгли файера и дымовые шашки, фактически устроив обстрел футбольного поля зарядами из пиротехнических средств. После этого поле заволокло густым дымом. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Aftonbladet, из-за громких взрывов шашек на проблемы со слухом пожаловался вратарь гостей Марко Юханссон, который находился в непосредственной близости от трибуны "Гетеборга".

Встреча была прервана при счете 0:0 и будет доиграна во вторник.