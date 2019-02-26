СКР возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса в Донбассе

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военнослужащих по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".

Причиной стал подрыв на мине микроавтобуса с гражданскими лицами. Инцидент произошел 23 февраля перед КПП "Еленовка" самопровозглашенной Донецкой народной республики. 32-летний водитель погиб на месте, ранения получили 85-летняя женщина (позднее она скончалась в больнице) и 59-летний мужчина.

По данным российских следователей, заминировали разделительный газон трассы Славянск-Донецк-Мариуполь военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Тем самым они нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, а также Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Конвенцию о запрещении конкретных видов оружия, подчеркнула официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В настоящее время следователи устанавливают, кто именно отдал и исполнил незаконный приказ о минировании местности.