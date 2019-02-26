Российский промышленный форум начал работу в Уфе

Российский промышленный форум начал свою работу в столице Башкортостана. На этот раз в Уфе на одной площадке встретятся промышленники практически со всей России — точнее, из 15 регионов, а также приедут зарубежные гости. Всего ожидается участие представителей из 150 компаний, передает ГТРК "Башкортостан".

Открыл форум временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он обошел экспозицию, пообщался с гостями. Участников форума ждет обширная программа после пленарного заседания. Будут работать тематические секции, состоятся деловые встречи. Промышленники рассчитывают на плодотворную работу, итогом которой станет заключение взаимовыгодных контрактов.

Одна из центральных тем форума — инновационный потенциал Уфы. Также участники обсудят дорожную инфраструктуру, проблемы малого и среднего бизнеса, строительства, сельского хозяйства и многое другое.