Названы три российских города, где будет действовать облегченный визовый режим

В трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке – будет действовать облегченный визовый режим.

Как сообщает ТАСС, заместитель министра экономического развития Сергей Галкин пояснил, что именно на эти три города приходится основной иностранный турпоток, по сути они являются воротами для иностранцев. Кроме того, эти города организационно более готовы к этому, чем другие города, и смогут лучше и качественнее отрабатывать все задачи, связанные с цифровизацией виз и администрированием.

В начале февраля в Москве прошел форум "Деловая России", в котором принял участие президент Владимир Путин. По итогам форума глава государства поручил МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму до 31 марта представить предложения об упрощении порядка оформления виз для иностранных туристов.