Водитель большегруза, обрушивший мост в Осиновке, останется под домашним арестом

Уссурийский районный суд продлил до 26 апреля домашний арест водителю фуры, по вине которого обрушился мост в селе Осиновка Приморского края, погибли женщина и ребенок. Защита настаивала на подписке о невыезде, однако суд посчитал это необоснованным и решил оставить фигуранта уголовного дела под домашним арестом.

Как информирует "Вести: Приморье", до конца декабря 2018 года водитель содержался в СИЗО номер три, позднее суд смягчил меру пресечения. Ввиду того. что материалы дела пока находятся в стадии расследования, судебных слушаний по существу в настоящее время еще не проходило.

Напомним, ЧП произошло 26 октября 2018 года близ села Осиновка. Мост рухнул, когда по нему ехал большегруз Volvo, падая фура раздавила "Мазду", находившиеся в солоне женщина и трехлетний ребенок, погибли. Следственный комитет возбудил в отношении водителя грузовика уголовное дело. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Водителю грозит до семи лет тюрьмы. Вместе с тем, местные жители требовали открытого расследования. Они считают, что знак о допустимой массе груза был установлен после трагедии. Кроме того, очевидцы утверждали, что накануне по мосту двигалась тяжелая военная техника.