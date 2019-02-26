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26 февраля 201910:42

Российские стадионы претендуют на звание лучшей новой арены 2018 года

Global Look Press

Четыре футбольных стадиона России помещены в список десяти претендентов на звание лучшего нового спортивного сооружения 2018 года. Каждый из них был построен к минувшему чемпионату мира по футболу, который проходил в России.

Среди номинантов числятся саранская "Мордовия Арена", "Волгоград Арена", "Ростов Арена" и "Самара Арена", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на StadiumDB. Их соперниками станут стадионы из Венгрии, Турции, Китая и Австралии. Одна арена будет объявлена в качестве победителя путем выбора специальным жюри, а еще одна – при помощи голосования пользователей.

Имя победителя будет названо 7 марта. Отметим, что в 2017 году лучшим спортивным сооружением мира стал московский стадион "Лужники".

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