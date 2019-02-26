Кучеров обновил личный рекорд результативности в НХЛ

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров обновил личный рекорд результативности в сезоне Национальной хоккейной лиги. Произошло это после того, как в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Кингз" (4:3) он сделал голевую передачу.

Теперь на счету Кучерова 101 очко, из которых 30 голов и 71 результативная передача. Прежним достижением результативности россиянина было ровно 100 баллов, которое он добился в сезоне 2017/18. Благодаря своим показателям он также вошел в тройку лучших игроков "Тампы" по очкам за сезон. Впереди него только Мартен Сан-Луи (102 очка в сезоне 2006/07) и Венсан Лекавалье (108 – в сезоне 2006/07).

Отметим, что Кучеров по-прежнему является лидером снайперской гонки текущего сезона НХЛ.