Греф: Сбербанк потерял миллиарды из-за ошибок искусственного интеллекта

В результате ошибок искусственного интеллекта Сбербанк потерял миллиарды рублей, заявил глава банка Герман Греф на "Уроке цифры", передает ТАСС.

По словам Грефа, как правило, искусственный интеллект принимает решение в больших системах. Если в алгоритм вкрадывается маленькая ошибка — это может привести к очень большим последствиям.

Глава Сбербанка отметил, что из-за маленькой ошибки на больших объемах теряются миллиарды рублей.

"Когда эта ошибка выявлялась, мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта", — сказал Греф.

Он пояснил также, что внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке существенно сократило около 70% менеджеров.