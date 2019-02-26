Посол Великобритании заявил, что Скрипали живы

Отравленные в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Великобритании в России Лори Бристоу.

"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", — сообщил он.

При этом дипломат отметил, что не так уж трудно понять, почему Скрипали не хотят встречаться с российскими чиновниками.

"Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", — указал Лори Бристоу.

Тем не менее, если Скрипали все-таки захотят встретиться с представителями России, им будет предоставлена такая возможность, подчеркнул посол.

Комментируя желание России провести совместное расследование инцидента, Лори Бристоу сообщил, что Лондон в этом не заинтересован.

"Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди", — отметил он, добавив, что власти Великобритании располагают значительно большей информацией по делу об отравлении, чем публикуется в СМИ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери в марте прошлого года. По данным британских следователей, их пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вину за инцидент Лондон возложил на российские спецслужбы. Москва категорически отвергает обвинения в свой адрес.

Между тем, мать Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку пропавшими без вести​​​.