Бортпроводник "Победы" выронил младенца из люльки

Бортпроводник авиакомпании "Победа" выронил младенца из люльки.

Самолет прилетел в Сургут из Махачкалы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, "бортпроводник искренне хотел помочь клиенту". При сходе с трапа пятимесячная девочка выпала из люльки и сломала нос. Малышка была доставлена в больницу. В "Победе" очень сожалеют о случившемся и заверяют, что готовы компенсировать в полном объеме все расходы, связанные с лечением.

В настоящее время авиакомпания ведет расследование инцидента. Между тем Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку по факту получения травмы ребенком.

За последние недели это уже третий скандал вокруг авиакомпании "Победа". В середине февраля сотрудники авиакомпании не пустили на борт народного артиста СССР Василия Ланового из-за слишком большой ручной клади. А на прошлой неделе пилоты "Победы" не смогли с первого раза посадить самолет во Внукове. При заходе на второй круг из-за сильного ветра самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Правда, в самой авиакомпании опровергли информацию о том, что самолет чуть не разбился при посадке.