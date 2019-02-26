Невозмутимого мужчину едва не накрыло "лавиной" в Татарстане. Видео

На днях регистратор очевидца запечатлел "сход лавины" с крыши двухэтажного здания на улице Фрунзе в Зеленодольске.

На записи видно, как мужчина вышел на крыльцо и остановился. Через мгновение вниз рухнула масса снега и льда. К счастью для человека, он не успел выйти из-под козырька, который, в свою очередь, выдержал удар и избавил мужчину от неприятных последствий.

В результате инцидента никто не пострадал.