Отправивший рейсовый автобус в столб водитель Mercedes попал на видео
Виновником столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на юге Москвы стал злостный нарушитель, который во время обгона на своем Mercedes-Benz протаранил общественный транспорт. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.
Авария произошла в 23:00 в минувший понедельник, 25 февраля, в районе дома 50 по проспекту Андропова. На кадрах видно, как легковушка начинает перестраиваться в свой ряд прямо перед автобусом №901. Водитель последнего попытался уйти от столкновения и сдал вправо, но тут же врезался в столб. Удар был такой силы, что у общественного транспорта оказалась едва ли не полностью смята кабина.
Травмы получили три человека, об их состоянии ничего не сообщается.
За рулем Mercedes находился уроженец Таджикистана по фамилии Мирзоев, за которым начиная с августа 2018 года числится 86 нарушений правил дорожного движения.
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