Мужчина зарезал знакомого ударом в грудь в столичном суши-баре

В московском суши-баре молодой мужчина в ходе конфликта ударил ножом в грудь своего знакомого. Пострадавший умер на месте происшествия.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, участниками конфликта стали выходцы из Средней Азии. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Убийство" УК РФ. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.