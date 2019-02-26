Александр Кокорин: следствие просило времени до января, но сейчас почти март

В Мосгорсуде проходит заседание по поводу рассмотрения апелляции на заключение под стражу до восьмого апреля нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и других фигурантов данного дела.

В ходе заседания в Мосгорсуде Александр Кокорин выступил с коротким заявлением. "Единственное, что я хочу сказать: на предыдущем апелляционном суде следствие просило чуть-чуть времени, до января. Но сейчас почти март. У меня все", — приводит слова Кокорина Чемпионат.Com.

Напомним, что Кокорин вместе Мамаевым, а также Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким были заключены под стражу в результате дела о двух драках в центре Москвы. Она находятся в стенах СИЗО "Бутырка" с 11 октября. Изначально срок их заключения составлял два месяца, после чего был продлен еще на два месяца – до 8 апреля.