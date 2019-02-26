В реке Тобол дайверы ищут останки доисторических животных

Река Тобол хранит много загадок, в том числе останки доисторических животных. В этом ежегодно убеждаются дайверы, приезжающие в Курганскую область, передает ГТРК "Курган". Самое подходящее время для поисков — зима. Течение реки ослабевает, вода становится прозрачнее.

Как рассказывают подводные пловцы, место здесь не глубокое — около трех метров. Река размывает слои, так искатели натыкаются на древние находки. Попадаются фрагменты доисторических животных, живших 50-70 тысяч лет назад, говорит действительный член Русского географического общества Сергей Кондрашин. Бывает, находят останки мамонта или носорога. Иногда — даже зубы акул, возраст которых около 30 миллионов лет.

Для науки всё, что удается поднять со дна Тобола, представляет большую ценность. Все находки дайверы сначала привозят палеонтологам. "Сокровища" исследуют в лаборатории и затем отдают в музеи Урала, где их уже могут детально рассмотреть интересующиеся древним миром посетители.