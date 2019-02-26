Четыре научных судна отправятся в экспедицию "Трансарктика-2019"

Для исследований и мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Арктики из резервного фонда правительство России выделено более 860 миллионов федеральных рублей. Экспедиция "Трансарктика-2019" отправится в путь на четырех научно-экспедиционных судах Росгидромета.

Планируется, что на двух научных суднах - "Профессор Мультановский" и "Михаил Сомов" - ученые пройдут из Владивостока до Кольского полуострова. Будет проведен мониторинг состояния и загрязнения экосистем арктических морей России. По проекту "Плавучий университет" на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет организована учеба. Кроме того, планируется научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников" вморозить в арктические льды.

Как сообщает ГТРК "Мурман", после того, как свернули программу дрейфующих станций "Северный полюс", для продолжения исследований возникла идея вморозить судно в лед. Для этих целей будет построена специальная платформа. В настоящее время идет разработка проекта строительства, поэтому пока решено использовать одно из имеющихся судов.