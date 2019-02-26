Жестокое избиение мужчины рулонами обоев попало на видео

В Белгороде три мужчины избили своего оппонента, по информации местного издания Fonar.tv, обойными рулонами. Инцидент произошел перед крыльцом частного охранного предприятия, сотрудники которой безучастно наблюдали за потасовкой.

Избитый мужчина не обращался за медицинской помощью и отказался писать заявление на своих обидчиков. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку случившегося.