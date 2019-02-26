Скончался один из пассажиров врезавшегося в столб московского автобуса

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса на юге Москвы не обошлась без жертв — в больнице скончался один из трех пострадавших пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Причиной аварии стала безалаберность владельца Mercedes-Benz, который двигался от Нагатинской улицы в сторону Коломенского проезда. На проспект Андропова, как видно на кадрах, он выехал прямо перед автобусом №901. Водитель последнего попытался уйти от столкновения и сдал вправо, но тут же врезался в фонарный столб. Удар был такой силы, что у общественного транспорта оказалась едва ли не полностью смята кабина.

В салоне автобуса находились 10 пассажиров, травмы получили трое из них. Один из пострадавших позже скончался.

За рулем Mercedes находился уроженец Таджикистана по фамилии Мирзоев, за которым начиная с августа 2018 года числится 86 нарушений правил дорожного движения.