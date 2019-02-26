Появилось видео драки, которой закончилась вечеринка с алкоголем в воронежской школе

Камера наблюдения, установленная в холле воронежской школы № 36 запечатлела конфликт, последовавший за вечеринкой, устроенной в помещениях общеобразовательного учреждения. Инцидент произошел еще 17 февраля, однако видеозапись стала доступна только сейчас.

Как сообщают местные СМИ, группа молодежи устроила "вписку" с танцами и алкоголем в школьном спортзале. Участники транслировали происходящее через социальные сети и приглашали всех желающих присоединиться к веселому, по их мнению, времяпровождению.

По одной из версий, молодые люди "арендовали" помещение, "заплатив" за это школьному охраннику бутылку водки. Через несколько дней после того, как сведения об инциденте стали распространяться в средствах массовой информации, мужчина уволился.

После того, как алкоголь был выпит, страсти накалились, и несколько молодых людей вступили в схватку, которая и попала на видео. Один из участников противостояния отправился в нокаут и был эвакуирован спутниками.

Судя по отзывам очевидца, выяснение отношений началось из-за оскорбления девушки, присутствовавшей на вечеринке.

Все участники мероприятия благополучно скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

В школе уже побывали полицейские и проверяющие, сделавшие выводы на основе изучения обстоятельств произошедшего, однако официальный вердикт пока не оглашался.